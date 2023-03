A Tisza-parti községben is megünneplik Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját, ebből az alkalomból több eseményt is szerveznek. A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre például arról tájékoztatta lapunkat, hogy online szavalóversenyt hirdetnek az évfordulóhoz kötődően a 6-14 és a 14-18 év közöttiek körében, valamint a 18 év felettiek részére.

Az online szavalóversenyen bárki részt vehet, ehhez csupán egy maximum 3 perces videót szükséges küldeni a Petőfi-vers elszavalásáról március 31-ig a [email protected] címre. Fontos, hogy a videóban hangozzék el a versmondó neve, a vers címe és a teljes szöveg. A nevezéshez szükséges továbbá a jelentkezési űrlap kitöltése is, ez a Gyevi Art Kulturális Egyesület honlapján, a www.gyeviart.hu-n érhető el. Mindegyik kategóriában az első három helyezett ajándékutalványban részesül. Az eredményhirdetés egy ünnepi gálaműsor részeként tartják majd meg a költészet napján az Algyői Könyvtárban.

A könyvtár egyébként saját programmal is ünnepli a méltán híres költőnket, méghozzá névnapján, március 18-án. Ezen a napon közösségi futásra hívnak mindenkit, a cél pedig az, hogy a résztvevők által teljesített távok összeadva elérjék legalább a 200 kilométert. A futókör, amely a könyvtártól indul, a Tüskevár utcán és a töltésen halad, 2,2 kilométer lesz, mindenki maga dönti el, hogy hány kört tesz meg. Akár nyerni is lehet majd futás közben, ugyanis kvízjáték is lesz. A nevezési díjat viszont érdemes előre begyűjteni, ugyanis mindenkinek a kedvenc Petőfi verséből kell idéznie.