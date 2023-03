Az előző könyv 380 oldalas volt, a mostani 710 – 300-at fekete-fehér és színes fényképek díszítenek –, lehetett volna 1000 is, de nem akartam, hogy túl terjedelmes legyen. A kimaradt részek, például a falunapok bővebb története, a sporton belül az asztalitenisz és a darts helyi históriája a harmadik kötetre várnak, a labdarúgás természetesen most is helyet kapott benne. Tizenkét szerzőtársammal, negyven fejezetben tárgyaljuk a témákat