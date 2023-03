Május 1-jétől, de az is lehet, hogy április 1-jétől új étrend lesz a hódmezővásárhelyi menzán. Ezt Márki-Zay Péter, polgármester jelentette be Gyöngyösi Ferenc csúcsi olvasókörben megtartott fórumán, szerdán este.

A vásárhelyi menzát 2022. január 1-jétől vette át a Prizma Food Zrt. Azóta rengeteg panasz érkezett az étel mennyiségére és minőségére. A menza Gyöngyösi Ferenc szerdai lakossági fórumán is szóba került. Ott jelentette be Márki-Zay Péter, hogy hamarosan sajtótájékoztatót tartanak, aminek az lesz a témája, hogy új étrendet kértek a cégtől, amit május 1-jétől, de az is lehet, hogy már április 1-jétől bevezetnek. A város korábbi, saját közétkeztetési cégéről azt állította a polgármester, hogy nem tartották be az EMMI előírásokat, amiket a Prizma Food viszont igen.

A saját állítása szerint Vásárhelyen már masszívan veszteséges cég most megígérte, hogy javít az étrenden. Több péksütemény lesz, és újra lesz paradicsomleves is. Mi azt kérjük, hogy a kormány módosítson a szabályokon

– mondta Márki-Zay Péter és arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen a Prizmának „a kormányhivatal tiltja meg, hogy több sót, jobb ételt, több adagot adjanak, a nyakukon vannak, mindenért támadják őket”.

Két hét alatt 3 főzelék kötelező és egy hal. Már mindent kitaláltak, például a halas rizottót, hogy a halat lenyomják a gyerekek torkán, de ők nem akarnak halat enni

– mondta, hozzátette, a céggel már szóban megállapodott, hogy sokkal jobb lesz az étel, „adunk egy olyan opciót is, amivel ezt lehet javítani”.

Azt azért megjegyezzük, hogy nem mindenütt van bajuk a gyerekeknek a hallal. Nemrégiben írtuk meg, hogy Nagymágocs polgármestere két héten át pontoztatta 1-től 5-ig a 3-4. osztályos gyerekekkel a menzát. Ami az összesítésben 3-as alatt kapott „érdemjegyet”, azt az ételt levették az étlapról. De ilyen csak egy volt. A sült hekk rudacska burgonyapürével a két hét ezüstérmes második fogása lett, 4,8 ponttal.

A szerdai lakossági fórumon egyébként Gyöngyösi Ferenc alpolgármesternek volt menzaügyben egy meghökkentő kijelentése.

Egyik barátom említette, hogy a gyermeke is a sótlan ételre panaszkodik. Azt javasoltam, vegyen egy lezárható tetejű sótartót és adja oda a gyereknek, hogy sózza meg a kajáját. Sajnos olyan keretek közé szorították a közétkeztetést, hogy nem lehet vele mit kezdeni

– fogalmazott.

Az alpolgármester nagyobb problémának tartja a sok bulgurt, mint a kevés sót „azt át lehet hidalni egy pici sószóróval, ha a gyereket megtanítjuk rá”.