Évtizedes hagyományát folytatva idén is fotópályázatot hirdetett a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája a hallgatók körében. A pályaműveket szerdán szemlézte a szakmai zsűri, amelynek tagja volt Pusztai Virág, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mozgóképkultúra Tanszékének főiskolai docense, Dobóczky Zsolt fotóművész, a Gábor Dénes Szakgimnázium elektrotechnika tanára, valamint Török János fotográfus, lapunk fotóriportere.

A hallgatók egy szabad és egy Ember és természet tematikájú kategóriában pályázhattak. A zsűri tagjai más-más szempontok szerint válogatták a pályaműveket.

– Az esztétikától a kompozíción át a színvilágig és a kép hangulatáig, sokféle szempont szerepet játszik. Számomra az is érdekes, hogy a kép mindig egy társadalmi produktum is, érdekes leolvasni arról az adott kor szemléletét. Így olyan szemmel is nézem a fotókat, hogy mit próbálnak üzenni, mit mondanak el azokról a problémákról, amelyek ezt a korosztályt foglalkoztatják – fejtette ki Pusztai Virág.

Dobóczky Zsolt elmondta, hozzá legközelebb a fekete-fehér képek állnak.

– Nagyon szeretem a klasszikus kompozíciókat, az erős világos-árnyék kontrasztokat, így valószínűleg a szívem is ebbe az irányba húz. Már találtam egy olyan klasszikus kompozíciót, amelyik akár a harmincas években is készülhetett volna – közölte.

Kollégánk, Török János mindenekelőtt életképek, váratlan pillanatok után kutatott. – Először olyan képeket vártam leginkább, amelyek riportosak, egyedi történést mutatnak. Aztán átgondoltam, és arra számítottam, hogy nem fogok ilyen pályaművel találkozni. Végül azonban mégis találtam olyan képet, ami nem beállított, váratlan, történést mutat be – mondta.

A pályaművek válogatásából április 12-én 17 órakor nyílik tárlat a Rektori Hivatal átriumában az Egyetemi Tavasz nyitórendezvényeként.