Bejárta a hír az elmúlt hetekben az országot, hogy állatvédők és egy felvétel szerint élve perzseltek disznót egy nyíregyházi böllérfesztiválon. A rendőrség civil szervezetek feljelentése alapján nyomoz. Lapunk annak járt utána Lovag Bihacsy László segítségével, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk a nyilvános disznóvágások résztvevőinek. A hódmezővásárhelyi szakács, szabadtűzi sütés-főzés mestere hol zsűritagként, hol versenyzőként vesz részt nyilvános disznóvágásokon. Megkeresésünkre azt hangsúlyozta: a konkrét tények ismerete nélkül nem minősíthető egyetlen eset sem, az a hivatalos szervek feladata. Abban ugyanakkor biztos, hogy egy esetleges szakszerűtlen megoldásnak sem célja az állatkínzás.

Kábítás vágás előtt

Általánosságban az ilyen nyilvános versenyek gyakorlatáról elmondható, azt minden esetben a Nébih határozza meg, hogy a helyszínen szúrják-e le a disznót, vagy már úgy kell a helyszínre szállítani. Számtalan olyan nagyobb rendezvényen, mint például a tázlári, túrkevei vagy abádszalóki, külön helyet alakítottak ki a szúrásra. Olyankor a zsűri többnyire már ezt a feladatot is pontozza. A legfontosabb előírás, hogy az állatot el kell kábítani a leölés előtt. A házi vágásokat egyelőre nem szabályozzák, ám Bihacsy László szerint annak is eljöhet az ideje. Egy Nébih-útmutató szerint a vágóállatok kábításának célja „a fájdalom és stressz kiküszöbölése. Olyan módszert kell alkalmazni, amely olcsón és közvetlenül – egy másodpercen belül – a tudat és a fájdalomérzés elvesztéséhez, vagyis narkózishoz vezet”. A hivatalosan engedélyezett rendezvényeken egyébként a Nébih munkatársa a helyszínen tartózkodik és ellenőrzi az előírások betartását.

Illusztráció: Hüvösi Csaba

Szakszerű szúrás

Van, aki kábító puskát használ, mások inkább árammal ütik ki az állatot. Utóbbinál a marja résznél szúrják be az eszközt. A szintén áramütéssel kábító páros fogót a malac füléhez érintik. Bevett gyakorlat továbbá a fejbelövés, házi körülmények között pedig sokan még a taglót is használják. A kábítás után egyetlen szakszerű, a lapocka alatti ütőeret ért szúrás elegendő kellene legyen Bihacsy László szerint. De látott már olyat versenyen, hogy valaki túl az ötszázadik szúráson elvétette a soron következőt.

Nem agyonszúrni kell

Annak oka sokféle lehet, még akár a versenyidegességgel, sietséggel is magyarázható. – Szúrni tudni kell, fontos a szakszerűség, ugyanis nem agyonszúrni kell az állatot, hanem kivéreztetni – mondta Bihacsy László, aki szerint sokan úgy vélik, a nagyobb késsel jobb munkát végezhetnek. Ám a vásárhelyi szakács ebből is inkább egy kisebb, takarosabb fajtára voksol. Azt is hozzátette: sokan gondolják, hogy ha még rángatózik az állat, akkor él, de a pontos szúrás és kivéreztetés utáni mozgás már idegrángás, amely kis idő múlva elmúlik.