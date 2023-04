A Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület jóvoltából immár 25 éve folyik gyűrűzési munka Szeged mellett is. A Fehértónál nemrégiben felépült Szalakóta Látogatóközpontban a 17 hálóból álló pallósornál folyamatosan gyűrűzik a madarakat. Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád-Csanád megyei helyi csoportjának titkára lapunknak elmondta, jelenleg kéthetente hétvégén tartanak gyűrűzési bemutatókat, ezekre ellátogatva bárki személyesen is megtapasztalhatja, hogyan zajlik ez. Most vasárnap is láthatják a kilátogatók a délelőtt folyamán, hogy a sok színes madarat, amelyek a kifeszített hálókba akadnak, hogyan jelölik meg.

Többek között kuvik, cigánycsuk és az év madara, a barkós cinege is látható lesz, hiszen szép számban költenek ezen a területen

– mesélte. De megtekinthető a látogatóközpontban az is, hogyan lehet madárbarát kertet kialakítani.

A programot esős időben nem tartják meg, az ugyanis a madarak számára balesetveszélyes lehet. Az ingyenes programhoz azonban bármikor, később is lehet csatlakozni, az időpontokat az egyesület Facebook-oldalán mindig nyilvánossá teszik. Nyáron pedig 6 héten keresztül minden hétvégén gyűrűznek, hiszen ennek a munkának elsősorban nem ismeretterjesztés, hanem kutatási adatok gyűjtése a célja.