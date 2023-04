Kitárja kapuit az állatsimogató hétvégén a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványnál. Várják a családokat a nyulak, bárányok, alpakák és emu fiókák. De természetesen lesz tojáskeresés, -festés és -színezés is. Szombaton pedig pónilovak is érkeznek a helyszínre. Ahogy azt megkeresésünkre Nagy Tímea, a szervezet elnöke elmondta: a családi élmények mellett rendezvényük fontos üzenete a természetvédelem a húsvéthoz kapcsolódva is.

A civil szervezetek évek óta hangsúlyozzák, lehetőleg csak felelősen vásároljunk élő állatot ajándékba, mert az ünnep után feleslegessé vált nyulak, bárányok és kacsák gyakran az állatvédőknél kötnek ki. Vagy leadják őket, vagy ők mentik az út szélén árválkodó jószágokat. Nagy Tímea tapasztal némi pozitív változást, sokakhoz eljut az érzékenyítő üzenet. De van még feladat. A hétvégi húsvétra hangoló programjukkal éppen az állatok közelségét kínálják fel a családoknak. A gyerekek így nem maradnak le az élményről.

A szentesi természetvédőknél egyébként a szokásosnál hamarabb indult a tavaszi szezon, inkubátorukban már három fióka nevelkedik és megérkezett a második gólya tojás is. – Megkezdtük a munkát teljes erőbedobással, napról napra érződik, hogy jönnek vissza a fecskék, ez a mostoha időjárás nem kedvez a vándorló madaraknak. Megtettek egy hosszú, fárasztó utat és a hideg, szeles időjárás, a megfelelő táplálék hiánya tovább nehezíti az életüket – mondta Nagy Tímea. Hozzátette, a korai meleg időjárás miatt hamarabb érkeztek vissza a költöző madarak, ha az évszakhoz képest tartósan ilyen kedvezőtlen marad az idő, további problémát jelenthet.