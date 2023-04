A jó idő tartósra fordulásával egyenesen arányosan a természetjárók kedve is egyre inkább megjön a kiránduláshoz. Hogy ne csak az időjárás, hanem a körülmények is ideálisak legyenek, a Szentesi Spartacus Szabadidős Sportegyesület önkéntesei felújításokat és karbantartásokat végeztek a helyen.

Rá is fért a renoválás a nagyhegyszéli kirándulóhelyre, a „holtidényben” eléggé leharcolttá vált a Termál-tavi Ökoturisztikai Bázis környéke: az odahurcolt illegális szemétkupacok mellett használt óvszerekkel és emberi ürülékkel is találkozhattak a kora tavaszi túrázók. A terepet azonban sikerült rendezetté tenni, a környék kitakarítása és a tereprendezés mellett a labirintus sérült elemeit is megjavították, így megtisztulva és megszépülve várja a látogatókat a kirándulóhely.

Fotó: Majzik Attila

Az ökoturisztikai bázist és a nádi labirintust két éve adták át, a projekt során egy természet-közeli turisztikai szabadidős terület kialakításával a Termál-tó adottságainak jobb kihasználása volt a cél, hogy a tó és környéke is bővítse a város turisztikai kínálatát.

Fotó: Majzik Attila

A bázis központja egy pihenőház, ahol kerékpárokat és csomagokat is lehet tárolni, nem messze innen kezdődik a nádi labirintus és a két tó között vezető tanösvény jellegű sétaút is. A különleges természeti környezetben csaknem kétszázféle védett madárfajt lehet hallgatni, a szerencsés túrázók pedig őzekkel, borzokkal, rókákkal vagy görényekkel is találkozhatnak sétájuk során.