A mindszenti képviselő-testület legutóbbi ülésén napirendre került a helyi járóbeteg szakrendelés kérdése is. Az Országos Kórházi Főigazgatóság ugyanis megkereste az önkormányzatot, hogy önkéntesalapon átadja-e a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott szakellátásokat az államnak.

Mindszenten a szakrendelőhöz négy terület tartozik, a labor, a fizikoterápia, a szemészet és a gyógytorna.

A szemészet 2012. szeptember 1-jétől, a gyógytorna pedig ugyanazon év november 1-jétől nem működik a kisvárosban. Olyan kicsi óraszámban volt a foglalkozás, illetve a rendelés, hogy a szakembereknek nem érte meg kijárni Mindszentre, nem találtak olyan személyt, aki a heti, vagy havi 1-2 órát vállalta volna.

A helyi labor viszont nagyüzemben működik. 2022-ben összesen 10444 mintavétel történt a vérvételi helyen, illetve 1747 fizikoterápiás kezelést végeztek. Ehhez a két szakterülethez adottak a felszerelések és a szakszemélyzet is. Heti 40 órában egy szakdolgozó végzi az ellátást. A képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra is önkormányzati fenntartásban tartják a labort és a fizikoterápiás ellátást. Az ülést megelőző pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a fizikoterápiás kezelésekhez állami támogatást is kap Mindszent, amit nem túl nagy összeggel kell az önkormányzatnak kiegészítenie. A labort pedig teljesen saját forrásból finanszírozzák. A kényelmi szolgáltatás célja, hogy megkíméljék a lakosságot a Vásárhelyre utazástól.

– A szemészettel és a gyógytornával kapcsolatban pedig tárgyalásokat kezdünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel abban a reményben, hogy havi néhány óra rendelést tudnak biztosítani Mindszenten

– tudtuk meg Zsótér Károly polgármestertől.