A tavaly siker után újra online szavalóversenyt rendezett a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár, idén Petőfi Sándor-verseket szavaltak a gyermekek és a felnőttek videókon keresztül. Az eredményeket a magyar költészet napján hirdették ki a könyvtárban, ahol a kör vezetője, Ménesi Lajosné lapunknak elmondta, szép számmal jelentkeztek a versenyre, mely nemzetközivé nőtte ki magát, ugyanis Szerbiából hárman is küldtek videót a szavalatukról. Emellett helyből, valamint Karcagról és Tállyáról is érkeztek pályaművek

– jegyezte meg.

Kérdésünkre elárulta, tizenöt gyermek és négy felnőtt jelentkezett az online versenyre. A gyermekek körében három díjat is kiosztottak, az első Canjavec Panna, a második Kiss Lia, a harmadik pedig Dékány Benedek lett. A felnőttek körében két elismerést adtak át, az első helyezett Szalma Ágnes, a második pedig Bakos Erika lett. Mindannyian vásárlási utalványt kaptak az emléklap mellé, valamint a gyermekek körében különdíjakat is kiosztottak, ezek a fiatalok könyveket kaptak jutalmul.

Ménesi Lajosné közölte azt is, hogy a zsűri a pontos tudást, a szép kiejtést és az előadásmódot is figyelembe vette a pontozáskor, mely szintén online zajlott. A zsűri tagja volt Ménesi Lajosné, valamint Torma Tiborné algyői nyugdíjas pedagógus, míg az elnöki pozíciót Hegedűs Gábor algyői költő töltötte be. Utóbbi lapunknak azt mondta, hogy ő egykori szavalóként és költőként is pontozott, így figyelt arra is, hogy a szavaló mennyire adta azt vissza, amit a költő mondani szeretett volna a művével.