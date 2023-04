– A napi ajánlott 5 adag zöldségből 1-2 adagot érdemes már reggelire elfogyasztani. Egy adag friss tavaszi zöldség lehet például két közepes paradicsom vagy tíz darab kisebb koktélparadicsom, egy nagyobb paprika, tíz hónaposretek vagy épp egyharmad kígyóuborka. A lényeg, hogy érdemes a napindító étkezésre odafigyelni, mert a reggelizés fokozza a koncentrációt, javítja a memóriát, a zöldségeknek köszönhetően garantálja a vitamin- és rostbevitelt – hívta a fel figyelmet Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat program dietetikusa. A szakember segítségével a NAK összegyűjtött néhány tippet, hogyan lehetnek a friss hajtatott zöldségek a tavaszi családi reggelik rendszeres részei.

Tojásos reggelik zöldségekkel

A reggeli tojásételek könnyen kiegészíthetőek friss tavaszi zöldségekkel. A tükörtojástól a rántottán át bármelyik kedvelt fogás mellé szeletelhetünk fel paprikát, paradicsomot, újhagymát, hónaposretket vagy uborkát. A gyerekek kedvéért ezeket formázhatjuk is, például a retekből aranyos egérke lehet, a paradicsomból pedig kis virág.

A zöldségeket be is építhetjük a tojásos fogásokba, hiszen sok tavaszi zöldség vitamintartalma nem vész el a főzés és a sütés hatására. Bátran tehetünk akár reszelve, akár szelve a rántottához vagy az omletthez uborkát, paprikát, újhagymát vagy sárgarépát. A tojásmuffinba is süthetünk paprikát, újhagymát a sajt és a sonka mellé.

– Ezek a reggeli fogások ugyan már önmagukban is tartalmaznak zöldséget, de ettől még fogyaszthatunk melléjük friss zöldségeket is: koktélparadicsomot vagy retket – olvasható a NAK honlapján.

Fotó: Gémes Sándor

Nincs szendvics zöldség nélkül

A friss tavaszi zöldségek elmaradhatatlan kiegészítői a szendvicses reggeliknek. Nincs olyan szendvics, amit ne lehetne feldobni zöldségekkel.

– Ha a gyerekeket nehéz rávenni, hogy a zöldséget is megegyék, vonjuk be őket a tálalási folyamatokba. Például a felszeletelt zöldségekből, sajtból, esetleg sonkából fogpiszkálók segítségével készítsenek ők falatkákat, amelyeket aztán a szendvicsekhez vagy a vajaskenyérhez meg tudnak enni. Szendvicsek esetében ne akarjuk elrejteni a zöldségeket, inkább tálaljuk őket kreatívan – írják.

Fotó: Gémes Sándor

Plusz egy tipp

A dietetikus szerint igazi vitaminbomba a reggeli mellé elfogyasztott smoothie vagy préslé is, amelynek szintén nagyszerű alapja lehet az uborka és a paradicsom.

Fülöp Lili rámutatott, a reggeli mellé kínált tavaszi zöldségek nagy része már korábban, akár előző este is előkészíthető, előre felszeletelhető és egy jól záródó dobozban tárolva sokáig friss és roppanós marad.