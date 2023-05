A „Hatékony szűrési prevenciós programok fejlesztése és tesztelése” című, határon átnyúló együttműködési programok egyik legsikeresebbjének, a legjobb gyakorlati példának tartják a 2014-2020-as programozási időszakban a hódmezővásárhelyi-szatmárnémeti egészségügyi fejlesztést.

A projektet a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesületével (Románia, Szatmárnémeti) valósítja meg.

A napokban a program vezetői személyesen is ellátogattak Hódmezővásárhelyre, ahol áttekintették, és a gyakorlatban is megismerték a projekt részleteit. A látogatáson részt vett Slawomir Tokarski, a Határon Átnyúló Programok végrehajtásáért felelős igazgató, Dan Bălănescu, az Interreg V-A Románia-Magyarország Irányító Hatóságának vezetője, Monica Terean a Nagyváradi Regionális Iroda a Határmenti Együttműködésért (BRECO) közös titkárság vezetője, valamint Stefanik András a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Határon Átnyúló Interreg Programok Főosztály osztályvezetője. A helyszíni látogatáson a romániai vendégek megtekintették a nemrég átadott új belgyógyászati és gyermekgyógyászati osztályt, és a projekt egyéb eredményeiről is tájékoztatást kaptak.