A Szegedi Ítélőtáblához a négy dél-alföldi vármegye, vagyis Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tartozik

– kezdte a tavalyi évet értékelő sajtótájékoztatóját a keddi szegedi összbírói értekezlet előtt az ítélőtábla elnöke.

Bálind Attila hozzátette, hogy a Szegedi Ítélőtábla többféle mutató alapján is gyorsan és jól dolgozott. Az ítélőtáblára tavaly 1400-nál több ügy érkezett. A táblabíróságon a polgári ügyek 97, a munkaügyi perek 81 százalékában ítéletet hoztak, a büntető ügyek 88 százaléka pedig három hónapon belül befejeződött.

Fotó: Gémes Sándor

Az elnök szerint az ítélőtábla szakmailag megalapozott döntéseket hozott, amit az is jelez, hogy csupán 41 ügyben nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet, ezek közül egyetlen egyet sem helyezett hatályon kívül a Kúria, és csupán hármat változtatott meg. Kiderült az is, hogy a Szegedi Ítélőtáblán jelenleg 19 bíró dolgozik, akiknek 48 igazságügyi alkalmazott van a segítségére. Az intézmény pedig tavaly csaknem egymilliárd forintból gazdálkodhatott.

Tájékoztatót adott a tavalyi évről a Szegedi Törvényszék elnöke is. Vida-Sós Tünde bemutatott egy diasort, amiből kiderült, hogy a Szegedi Törvényszékre és a hozzá tartozó járásbíróságra tavaly 43 ezer 301 ügy érkezett. Érdekes, hogy a befejezett ügyekből több volt, mint az érkezettekből. A törvényszék működésére viszont rányomja a bélyegét az illegális migráció, hiszen bár országosan csökken a bíróságra érkező ügyek száma, a Szegedi Járásbíróság büntetőügyszakában tavaly 2021-hez képest 26 százalékos emelkedés volt.

Vida-Sós Tünde szerint ez egyértelműen az embercsempészéssel kapcsolatos ügyek következménye. Az elnök azt is elmondta, hogy hasonló ügyszámuk volt, mint a Budapest Környéki Törvényszéknek, ami az egyik legnagyobb az országban.

Fotó: Gémes Sándor

Arról pedig, hogy jó eredményeket ért el a törvényszék és az ítélőtábla is, már az Országos Bírósági Hivatal elnöki kabinetjének vezetője beszélt. Tóth Áron azt is elmondta, hogy egyre kevesebb a folyamatban lévő ügy, és lényegesen kevesebb van a sokáig húzódó perekből is Szegeden. Kiemelte azt, hogy a Szegedi Törvényszék az ország egyik legnagyobb létszámú és ügyforgalmú bírósága. A kabinetvezető is utalt arra, hogy a törvényszék már csak a földrajzi elhelyezkedése, vagyis a déli határszakasz közelsége miatt is különleges helyzetben van, sok az olyan ügy, ami nemzetközi érintettségű.

Fotó: Gémes Sándor

Szó esett a meglehetősen rossz állapotban lévő Széchenyi téri épület felújításáról is. Erről a kabinetvezető azt mondta, hogy folyamatosan dolgoznak rajta, de minden a gazdasági helyzettől függ. Ismert, hogy a Szegedi Járásbíróság már nem ott, hanem Újszegeden működik. Az épület állagmegóvására tavaly egyébként csaknem 240 millió forintot költöttek.