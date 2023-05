Az egyetem kutatócsoportja egyébként már korábban is szervezett hasonló tesztautózást a reptér kifutópályájának biztonságos környezetében. Ahogyan akkor, úgy most is rögzítették és kielemezték az utazás közben átélt biológiai reakciókat. Tehát azt, hogy a járműben ülők hogyan élik meg, ha az autó saját magától elindul, lassít, fordul úgy, hogy a kormánykereket nem forgatja senki.

A kutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy egyes biológiai reakciók megmutatják, hogy az emberek milyen érzelmi reakciókat élnek át, miközben megtapasztalják az önvezető autóban történő utazást. Így például az agyhullámok különböző frekvenciájú összetevőinek egymáshoz való aránya információt hordoz arról, hogy valaki mennyire érzi magát stresszesnek, nyugodtnak vagy akár izgatottnak.