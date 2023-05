Emléktáblát avattak a Virág cukrászda falán vasárnap délután, amivel a híres üzlet alapítóira emlékeznek.

„A Virágh testvérek, Béla és József 1922-től 1950 februárjáig ebben a házban működtették Szeged leghíresebb cukrászdáját, a Virágh cukrászdát. A barokk környezet és az egyedülállóan finom sütemények kivívták a város megbecsülését, és hamarosan szegedi Zserbó néven országos hírűvé vált. Virágh Béla cukrászmester az 1928-as párizsi világkiállításon csokoládés desszertjeivel nagydíjat nyert. Működésének az államosítás vetett véget” – olvasható a táblám, amelyet Zoltai Attiláné Csongor Julianna, a család egyik leszármazottja és Hekáné Szondi Ildikó leplezett le.

Zoltai Attiláné Csongor Julianna felidézte, hogy a trianoni békediktátum után döntöttek úgy a Virágh testvérek, hogy Temesvárról Szegedre költöznek. Nagyapja, Virágh Béla közben 1923-ban befejezte a jogi egyetemet, hogy egyre nagyobb műveltségével – ahogy a korabeli újságok fogalmaztak – fényt adjon az iparának. Virághék egyébként folyamatosan kapcsolatban voltak a Gerbaud cukrászdával, és hamar az ország egyik legelismertebb cukrászdáját működtették. Volt, hogy egy mezőkövesdi esküvőre is ők vitték a süteményt, de arra is akadt példa, hogy Miskolcról rendeltek fagylaltot a szegedi Virághból. Az üzletet 1950-ben foglalták le, így tűnt el a nevéből a családra utaló „h” betű is.