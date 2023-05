Sok történet szól a testvéri szeretetről, pláne az ikrek közötti különleges kapocsról. Hogy az utóbbi milyen erős, Gógné Kürti Éva és férje, Góg István tiszaalpári házában járva magunk is megtapasztalhattuk. Zsombor és Barnabás 12 és fél évesek, mindkettőnek a másik az első gondolata: Zsombi a Jézuskától is azt kérte, olyan hinta kerüljön az iskolájukba, ahol Barni megpihenhet a gerincműtéte utáni időben.

Fotó: Majzik Attila

Nehezen indult az élet

Éva és István hét és fél évet vártak a gyermekáldásra. Ikreik azonban a vártnál jobban igyekeztek a világra, Zsombor 900 grammal és 34 centisen, Barnabás pedig 700 grammal és 32 centivel született. Édesanyjuk is válságos állapotba került a szülés után, az orvosok 1 százalék esélyt adtak neki az életben maradásra, de csodával határos módon felépült. A fiait egy hét után láthatta először, addig el sem hitte, hogy életben maradtak.

A fiúk adtak nekem erőt a felépüléshez, az hogy napról napra láttam, hogyan küzdenek, mennyire akarják az életet

– idézte fel családdá válásuk viszontagságos körülményeit Kürti Éva.

Fotó: család

Így teljes a család

Az a megrázkódtatás, amin átmentek, másnak talán egy életre elég lenne. Zsombor agyvérzéssel született, de ez nem okozott nála maradandó károsodást, teljesen egészséges. Barnabás eddig két koponya- és két lágyéksérv műtéten esett túl, emellett egy igen ritka A típusú gerincbetegsége van.

Egy fordított S alakban fejlődtek ki a gerinccsigolyái, a gerinc betegsége miatt sajnos Barnabás mellkasa és a térde eldeformálódott

– osztotta meg az édesanya.

Hogy ilyen nehezen indult számukra az élet, csak még inkább arra sarkallta a családot, hogy másokkal is megosszák a szeretetüket: Éva tíz éve nevelőszülő, most is annyi gyereket fogadtak otthonukba, amennyit csak lehetséges. Mint elmondta, nevelt gyerekeikkel együtt teljes a családjuk.

Fotó: Majzik Attila

Egy kívánság karácsonyra

Ahol pedig ennyi a szeretet, ott a legnagyobb kívánságok is hamarosan valóra válhatnak. Barnabás nemrég esett egy hétórás speciális gerincműtéten, azóta pedig már az iskolába is szépen lassan kezd visszaszokni. Hogy ott megfelelően pihenhessen az órák között, egy fészekhinta lenne a legalkalmasabb.

Zsombor karácsonykor állt elém egy levéllel, amiben egy ilyen hintát kért a Jézuskától a testvére számára. Szívfacsaró pillanat volt, amikor együtt elolvastuk, mi a karácsonyi kívánsága

– idézte fel Éva.

Fotó: család

Mivel oktatási intézményről van szó, ezért csak az uniós szabványoknak megfelelő hinta jöhet szóba, egy ilyen eszköz ára pedig közel 1,2 millió forint. Erre már nem futja a családi költségvetésből, így – szintén Zsombor ötlete alapján – gyűjtést szerveztek. Barnabás fényképeivel és rövid történetével díszített cipősdobozaikat több boltban, zöldségesnél is látni.

Fotó: család

Eddig a gyűjtés során 500 ezer forint adomány jött össze, tehát már nem hiányzik olyan sok Zsombor és Barnabás álmának valóra válásához. Aki támogatni szeretné ezt a kezdeményezést, az a Fókusz Takarék Szövetkezet 51700179-11702665-ös számlaszámára utalhat, kedvezményezettként Gógné Kürti Évát adják meg.