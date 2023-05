Csaknem hétszáz magyar szürke szarvasmarha kezdte meg a legelési szezont a napokban a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részterületén. A tavaszi esőzéseknek köszönhetően a gyepek most ideális táplálékot jelentenek a tehenek és borjaik számára – közölte a nemzeti park. A magyar szürke szarvasmarha egyébként a hazánkban őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik.

A nemzeti park montágpusztai állattartó telepén az elmúlt télen is szépen gyarapodott a szürkemarha-állomány, összesen 196 borjú jött világra. Az ellési szezon végeztével, február elsején már meg is kezdődött az úgynevezett háremeztetés. Négy háremet alakítottak ki a szakemberek, amelyekbe a sóstói telepről szállították át a tenyészbikákat. A pároztatás április végéig zajlott, akkor alakították ki a két tehéngulyát, amelyeket Szent György napján hajtottak ki a legelőkre. Az egyik a királyhegyesi pusztán legel, a másik pedig a kopáncsi pusztán. Van egy harmadik gulya is, az a montágpusztai állattartó telep környékén legelészik. A Csanádi puszták mindhárom részén megfelelő a legelők állapota, jók a gyepek, a legeltetéshez optimálisak a körülmények.

Július első hetére valamennyi idén érkezett borjú betölti a 180 napos kort, akkor megtörténik a leválasztásuk, és külön gulyát alakítanak majd ki belőlük.