Már a buszból is láttam, Csengelére a találkozóra nem egy-két motor érkezett, 100 fölöttire tippeltem a számukat. A regisztrációnál megtudtam, kicsit alábecsültem a résztvevőket, 11 óráig, az ünnepélyes megnyitóig már 133-an jelentkeztek. Ismerősöm, Kun-Szabó Tibor megjegyezte: 250-300 lesz a végére. Mindenütt két- és többkerekűek sorakoztak – Harley-Davidson, régi Simson és Csepel is akadt, az összes márkát képtelenség felsorolni, a krosszmotorokról nem is beszélve – büszke gazdáikkal, akadtak, akik családostól érkeztek a kellemes kikapcsolódást ígérő rendezvényre. A motorosokat és az érdeklődőket kirakodóvásár is várta.

A program lassúsági versennyel kezdődött, amit robogós fiatal nyert meg a rutinos Pannóniással szemben. A rendezvényt Tóth Tibor polgármester nyitotta, majd a főszervező, Tóth Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, megemlítve, olyan nagy szeretettel látnak mindenkit vendégül, mint ahogy őket fogadják a hasonló eseményeken. Egyébként maga is három komoly géppel jelent meg a találkozón, az egyik a maga építette chopper-szerű fantasztikus motor.