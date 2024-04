Szegeden tartotta legújabb darabjának ősbemutatóját április közepén a Szegedi Kortárs Balett. A Fekete hattyút komoly várakozás előzte meg: a három előadásra elővételben elkelt az összes jegy. De nem csak az itthoni közönség szavazott ilyen nagy bizalmat a Hattyúk tava modern feldolgozásának: a néhány nappal később indult belgiumi turnén is több ezren voltak kíváncsiak rá.

– Kevesebb mint egy héttel a szegedi bemutató után már kint játszottuk a darabot. Nagy lutri volt ez a gyors külföldi turné, hiszen amikor meghirdettük, még itthon sem játszottuk. Úgy adtuk el hét városba 8 előadásra a jegyeket, hogy semmilyen tapasztalatunk nem volt arról, hogyan fogadja majd a közönség – beszélt az előzményekről Juronics Tamás koreográfus-rendező.

A fekete hattyúban – mint azt korábban már megírtuk – Csajkovszkij zenéjét megtartották, de a Hattyúk tava történetét teljesen újragondolták és egy pszichiátrián lakó lány életét követhetjük benne nyomon. A darab Szegeden nagy siker volt és ugyanígy fogadták a belga turnén is.

– Minden alkalommal az itthoniaknál jóval nagyobb, 1500-2000 fős nézőterek előtt játszottunk, így 15 ezer néző biztosan látta. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen más társulatok évek alatt jutnak el ennyi nézőhöz. Ráadásul a legtöbb helyszínen álló tapssal jutalmaztak bennünket az előadások végén – mesélte Juronics Tamás.

A Szegedi Kortárs Balett most ismét itthon játszik: a Fekete hattyút a héten bemutatják a fővárosban is, majd május második hetében újra Szegedre jönnek a különleges darabbal. Ősszel folytatódik a külföldi turné: Helsinkibe, Párizsba és további belga városokba mennek majd – akkor már a repertoárjukban lévő többi előadást is játsszák.

– Ebben az évadban összességében több mint száz előadásunk lesz, ami Magyarországon egyedülálló. Mi leszünk a legtöbbet játszó magyar társulat – összegezte kiemelkedő eredményeiket Juronics Tamás.