Gyakran ragaszkodunk a hagyományos temetkezési szokásokhoz és rituálékhoz, azonban az utóbbi években egyre inkább látható, hogy az emberek nyitottabbak az új, innovatív temetkezési lehetőségekre. Éppen ezért utánajártunk, hogy az elmúlt években milyen szokások váltak „divattá” a temetkezésben.

Zöld megoldások

Például egyre többen választják szerte a világban a zöld temetkezést, ami azt jelenti, hogy a testet nem kezelik olyan vegyi anyagokkal, amelyek lelassítják a test bomlását és megelőzik a fertőzéseket. Az ilyen típusú temetkezési lehetőségek közé tartozik például a szerves anyagokkal történő temetkezés és az újratelepítés, amikor a test hamvait az élőhelyek újratelepítésére használják fel. Így például természetes úton lebomló urnába helyezik a hamvakat egy magocskával, amelyből idővel gyönyörű növény sarjad.

Az urna lehetőségek is sokkal változatosabbá váltak az elmúlt években, és sokan döntenek az alternatív urnák mellett. Ilyen lehetőségek közé tartozik a lebomló anyagból készülő urna is. De egyre több ember dönt az unortodox temetési helyek mellett. Például olyan helyeken kívánják elhelyeztetni a hamvaikat, mint az óceánok, a folyók vagy akár az épületek falai.

Joint és Monster Truck

Természetesen a hírességek körében is vannak igen furcsa temetkezési szokások és utolsó kívánságok. Ilyen volt Michael Jackson kérése, akit arany koporsóban temettek el, de akár említhetjük Tupac Shakur rappert is, aki azt szerette volna, hogy hamvait tegyék bele egy jointba, amit a barátai szívjanak el.

Persze napjainkban is vannak különleges temetések, gondoljunk csak a rapper, DMX temetésére, akinek koporsóját egy Monster Truck vitte, melyet Ruff Ryders feliratú motorok kísértek New York utcáin 2021-ben. Egy másik példa Kate Spade divattervező temetése, ahol a gyászolók egy rózsaszín, az életörömöt és a boldogságot jelképező baldachin alatt haladtak át érkezéskor.

Segít a feldolgozásban

De vajon ezek az érdekes temetkezési szokások segítenek a gyászfeldolgozásban? Erről kérdeztük Fazakas Attilát, Szeged-Felsőváros és Szeged-Móraváros plébánosát. Elmondta, Erdélyből származó lelkipásztorként amikor Magyarországra jött, nagyon megdöbbentő volt számára az, hogy vannak, akik hamuszórásos temetést kérnek, vagyis egy vízsugárra helyezik az urnát, amiből a víz kimossa a hamvakat. Megjegyezte, Erdélyben csak a koporsós temetkezés engedélyezett.

Közölte, az egyház tanítása szerint el kell temetni a földbe a halottat, hiszen csakis ez tudja eredményezni a földből való feltámadást, ahogyan az Jézus esetében is történt. Ennek ellenére egyre több hívő úgy búcsúzik el a szerettétől, hogy a templomban felravataloztatja az urnát, mondat egy gyászmisét, majd valahol szétszórják a hamvakat, vagy épp otthon tárolják az urnát.

Kiemelte, nemcsak plébánosként, hanem mentálhigiénés szakemberként is úgy véli, hogy az érdekes búcsúzási formák segíthetnek a szerettünk elvesztésének feldolgozásában. Többször azt tapasztalta, hogy már a betegek kenetének feladása egyfajta felkészülés volt az elköszönésre nemcsak a haldokló, hanem a hozzátartozó számára is. Tehát a temetési szertartás minden része, valamint a gyászmisék is mind azt szolgálják, hogy elköszönjünk az elhunyttól és sikerüljön a gyászt feldolgozni.