Ha megjelenik rólunk egy cikk, azt megosztom, de nem szeretek szerepelni, meg is lepődöm, ha valahol nyilatkoznom kell. Ezt a hírt azért majd büszkén fogom közreadni. Ez egyben köszönet is a csapatunk tagjai felé, mindenképp egy pozitív megerősítés. Azt eddig is tudtuk, hogy nem dolgozunk hiába, de jól esik, hogy el is ismerik a munkánkat. Szeretettel, szívből tesszük, amit teszünk. Ez nem kíván elismerést, de jól esik, ha észreveszik, hogy dolgozunk. Nekünk az az elismerés, ha mosolyogva ránk köszönnek, megkérdezik, hogy vagyunk. Rengeteg embert ismertem meg, jó kapcsolatom alakult ki mindenkivel. Nekem ez a legnagyobb elismerés