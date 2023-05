– Nehéz és embert próbáló időszak áll mögöttünk – mondta a makói városnapok ünnepi koncertjén, a Hagymaházban Farkas Éva Erzsébet polgármester.

Fotó: Szabó Imre

– De mi, makaiak sosem adjuk fel, soha nem süllyedhetünk a reménytelenségbe. Ennél kitartóbbak vagyunk: ha baj van, összefogunk – hangsúlyozta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nehézségek ellenére sikerek is vannak. Folytatódik a Hagymatikum bővítése, hamarosan elkészül az újvárosi kézilabdacsarnok, a református bölcsőde és a honvédi közösségi ház. Közben a makói lett az év ipari parkja, Makó lett a legvirágosabb város és három kategóriában is városmarketing-gyémántdíjat nyert – emlékeztette a Hagymaházban egybegyűlteket. Azt kérte, Makó 324. születésnapján is óvjuk, szolgáljuk a békét és a szabadságot.

Fotó: Szabó Imre

A Makói Általános Iskola ifjúsági fúvószenekara Gábor-Nagy Árpád vezetésével lépett fel. A hangverseny előtt került sor a városi kitüntetések átadására.

Fotó: Szabó Imre

A képviselő-testület emlékérmet adományozott Makó Város Közművelődéséért kategóriában Gábor-Nagy Árpád karnagy, művészpedagógusnak, Makó Város Sportjáért kategóriában Vízi Mihály kézilabdázónak, Makó Város Biztonságáért kategóriában Becsei György tűzoltó főtörzsőrmesternek és Jani Béla címzetes rendőr törzszászlósnak, Makó Város Egészségügyéért kategóriában Pélei Péter neurológus főorvosnak, Makó Város Szociális gondoskodásáért kategóriában Náfrádi Judit szociális munkásnak, valamint Makó Város Közszolgálatáért kategóriában Molnár Renátának, a Makói Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének. A Makó Városért Emlékplakettet idén Rácz Erzsébet nyugalmazott bőrgyógyász főorvos és Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna pedagógus vehette át a polgármestertől.

Fotó: Szabó Imre

A városnapi programsorozat, szombaton a főtéri szökőkút körül folytatódik kirakodóvásárral, különböző kulturális és szórakoztató programokkal, a nagyszínpadon pedig helyi művészeti és sportcsoportok bemutatóival és olyan sztárvendégek fellépéseivel, mint Márió, Kiss Kevin, Kollányi Zsuzsi és Freddie – kérdés, hogy az időjárás mennyire lesz kegyes a résztvevőkhöz. Az esemény záróakkordja vasárnap délután 3-kor az idei Páger-díj átadása lesz a Hagymaházban. Téni bácsi arany pecsétgyűrűjének mását Kováts Adél Kossuth- és Jászai-díjas színművésznő, színigazgató veheti át Farkas Éva Erzsébet polgármestertől.