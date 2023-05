Elkészítette a tavalyi évről szóló beszámolóját a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., amit a legutóbbi közgyűlés el is fogadott. A városi tulajdonú cég 31 millió 327 ezer forintos adózott eredménnyel, vagyis nyereséggel nézhet vissza 2022-re. Emlékeztetnek a dokumentumban, hogy a koronavírus-járvány után a 2022-es év volt az első teljes, korlátozásoktól mentes időszak, amiben a létesítmények egész évben nyitva lehettek. A látogatók, nézők fokozatosan visszatértek a rendezvényekre és a moziba, bár számuk még elmarad a járvány kitörését megelőző adattól.

A Partfürdőn a medencék, a szabadstrand, a szálláshelyek, valamint a kikötő az előre tervezett időpontokban ki tudott nyitni. A vendégforgalom a világjárvány előtti időszakot is meghaladta, a szállásértékesítésből származó árbevétel pedig felülmúlta nemcsak a tervezett, hanem a korábbi évek árbevételét is.

A 2022-es Szegedi Ifjúsági Napok második napja az újszegedi Partfürdőn. Archív Fotó: Sándor Judit

Érdekes lehet a számok kedvelőinek, hogy a céghez moziüzemeltetésből 61 millió forint folyt be, pedig csak 50 millió körüli bevételre számítottak. Túlteljesített a Partfürdő is, ahol majdnem 36 millió forintot hagytak ott az emberek, a tervezett 20 millió helyett. Az egyik legnagyobb rendezvény pedig továbbra is a Szegedi Ifjúsági Napok. A SZIN-re sokkal több bérletet adtak el, mint a korábbi években. A SZIN-nel kapcsolatban az is érdekes, hogy a külföldi előadókat csak idén kell kifizetni, így az a pénz is a kasszában maradt tavaly.

De jól ment az IH is. Ott tavaly 15 telt házas koncertet rendeztek, de visszatértek az üzleti típusú rendezvények, vagyis például a konferenciák is. Az IH-val kapcsolatban egyébként részletesen felsorolják, hogy milyen fajta és mennyi esemény volt. Volt például 10 megbeszélés, 1 ültetett étkeztetés és 22 buli, amiken összesen 3562-en vettek részt. Hogy kik buliztak, az nem derül ki a beszámolóból.