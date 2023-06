Az önkormányzat idén is meghirdette a „Legszebb konyhakertek” programot. Konyhakerttel rendelkező kertművelők és közösségek is jelentkezhetnek a versenyre június 15-éig. Hét kategóriát hirdettek: 1. Balkon (erkélyen kialakított), 2. Mini (10-50 négyzetméteres), 3. Normál (50 négyzetméter felett), 4. Közösségi (óvoda, iskola szervezetek által megművelt kertek), 5. Zártkert I. (zöldséges), 6. Zártkert II. (gyümölcsös) 7. Zártkert III. (vegyes – zöldség és gyümölcs). A zsűri a kertszezonban, előzetes időpont egyeztetéssel, kétszer tekinti meg a kerteket. Az eredményt szeptemberben hirdetik ki. A program célja, hogy elismerjék a kertművelők munkáját és arra ösztönözzék a lakosságot, hogy a jó példa alapján, minél többen alakítsák ki a saját kertjüket, hogy ott megtermeljék a saját asztalukra kerülő zöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket. A jelentkezési lapokat az önkormányzatnál lehet leadni. Információt a [email protected] címen lehet kérni. Balkon- és kerttulajdonosok, vagy azok művelői is jelentkezhetnek.