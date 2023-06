A rendezvényen adták át a Vedres István-díjat is, melyet a kiemelkedő műszaki-művész alkotók kaphatnak meg 2015 óta. Az emlékérmet évente ketten kapják meg, azonban a tavalyi díjazottak is most vehették azt át. A díjazottak Engedi Antal okleveles villamosmérnök, Nemesi Pál villamosmérnök, Sebestyén Tibor okleveles építész és Török Csongor építészmérnök voltak.