Ha lett volna Forbes milliárdoslista egy évszázaddal ezelőtt, a Dreher család egészen biztosan ott lett volna a top háromban. A sördinasztia története több évszázadra nyúlik vissza, a mindig fiatalon élre kerülő Dreherek egy startupper bátorságával és egy multis CEO következetességével építgették a legendás birodalmat. Róluk írt családregényt Iglódi Csaba, aki újságírói karrierjét előbb márkaépítésre cserélte, egy ideje pedig felsővezetőket támogat tanácsadással. Első regényét a napokban Szegeden a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vezetői Klubjában mutatta be, előtte pedig a Délmagyarország Podcast mikrofonja elé is leült. Beszélgettünk vele arról, hogyan lett az évtizedes álomból valóság azzal, hogy megjelent a Dreher-szimfónia, családregénynek vagy üzleti könyvnek tartja inkább, illetve arról is, milyen érdekességeket derített ki kutatómunkája során az 1700-as évek vége óta létező dinasztiáról.