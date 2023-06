Ismét lezárják egy időre a szegedi Huszár Mátyás rakpartot, de most kivételesen valóban van is értelme a zárásnak. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság azt közölte, hogy árvízvédelmi gyakorlatot tartanak, ami azt jelenti, hogy gyakorolják a mobilfal építését és bontását. A rakparton kívül kedden déltől szerdán este 6 óráig a partfal menti járdákat sem lehet használni. A Felső Tisza-parton húzódó mobilfal szerelését is gyakorolják, azt csütörtökön reggel 6 és délután 3 óra között. Ott az alatt a pár óra alatt a Tisza felőli kerékpárutat és járdát zárják le.