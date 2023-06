Mórahalmon a szombati évadnyitó gála előtt helyszínbejárásra hívták a szervezők az érdeklődőket a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Duka Félix kulturális igazgató vezetésével pillanthattak be a kulisszák mögé, ahol láthatták, mit rejtenek a színfalak. Új perspektívából, a színpadról is megcsodálhatták a teátrumot. Lehetőség nyílt arra is, hogy a lovasközpont versenylovaihoz is beléphessenek pár percre a vendégek – adta hírül a Móra-Net Televízió.