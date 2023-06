Az elegendő és változatos mozgás egyértelműen meghatározó a gyerekek fejlődésében. Hatására javul a mozgáskoordináció, a ritmus- és egyensúlyérzék, vagy például a térbeli tájékozódási képesség. De az idegrendszer fejlődésére is hatással van. Fejlődnek a motoros készségek, amelyek magukban foglalják testünk összes mozgását és ezek kölcsönös koordinációját. A mászás pedig kifejezetten a logikai gondolkodást támogatja, ahogy a térérzéket is finomítja.

Fotó: Tábori Szilvia

Nem véletlenül választottak olyan játszóeszközt udvarukra a hódmezővásárhelyi, Tehetségpontként is elismert Varga Tamás Általános Iskolában, amely többféle lehetőséget kínál a gyerekeknek. Lehet rajta mászni, lógni, csimpaszkodni, függeszkedni, hintázni egyebek mellett. Csütörtökön avatták fel az út játszótér, sokak összefogásával felállított első és legnagyobb elemét. Mint az Bánfi Zoltán, patronáló pedagógus lapunknak elmondta: a korábbi, fából készült eszközök tönkrementek, sokáig nem tudtak újakat felállítani. Az iskolai játszótér a készségfejlesztés mellett részben azért is fontos, mert első osztályosaik a tanév első felében csakis az udvar azon részét használhatják, ahol egykor a játszótér állt. Annak hiányával viszont leszűkült a tér, kevésbé változatosan teltek az órák közötti szünetek. Ráadásul a legkisebbek még éppen csak elhagyták az óvodájukat, ahol a játék a mindennapok meghatározó része. A két intézmény közötti átmenet, a kapcsolódási pont ezért is fontos.

Fotó: Tábori Szilvia

Botkáné Kovács Henriett, az iskola igazgatója elmondta: tavaly az intézmény udvarán álló ötven esztendős platánfa alatt a Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány ismét megrendezte a hagyományos iskolabált. A bevételéből pedig a régi tönkrement mászóka helyett terveztek újat vásárolni. Végül az összeget pályázati forrásból, cégek és magánszemélyek támogatásával, a szülői munkaközösség szervezte platán piac vásárok bevételéből egészítették ki. Az álmuk így hamarabb megvalósult, mint azt remélték.

Iskolánk pedagógusainak az is fontos, hogy a gyerekek ne csak az úgynevezett tanulási időt, de a szabadidőt is hasznosan, változatosan és kellemes környezetben töltsék

– hangsúlyozta.