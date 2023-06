Kedvezményes fürdőbelépővel ajándékozza meg a mentőket Mórahalom, a Semmelweis Napon pedig az egészségügyi dolgozókat várják a fürdőben kedvezményes jegyekkel. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, aki elmondta, a város és a Szent Erzsébet gyógyfürdő 50 százalékos kedvezményes belépőjeggyel hálálja meg az Országos Mentőszolgálatnál dolgozók munkáját. Hozzátette, a magyar egészségügy napjához kapcsolódva pedig a Magyar Fürdőszövetség és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara együttműködésének eredményeképpen július 1-jén a kamarai tagsági igazolvánnyal érkező egészségügyi dolgozók és családtagjaik szintén féláron látogathatják a fürdőt. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy már eddig is féláron mehettek be a fürdőbe a Belügyminisztérium munkatársai, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének és az Autisták Országos Szövetségének tagjai, ahogy már az Országos Mentőszolgálat dolgozói is, a jogosultságot bizonyító igazolványuk felmutatásával. Terveik szerint ősszel a pedagógusok részére is kialakítanak egy kedvezményrendszert, ezzel megköszönve áldozatos munkájukat.