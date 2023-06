A Villeroy & Boch idén ünnepli alapításának a 275. évfordulóját, amelyről számos programmal emlékezik meg Magyarországon is. A programsorozat részeként nemrégiben a vásárhelyi gyárban tett látogatást a Boch család 9. generációjának tagja, Constantin von Boch, aki először járt a cégcsoport legnagyobb szanitergyárában

– adta hírül Fehér Erzsébet, a Vileroy & Boch Magyarország Kft. kommunikációs és marketing vezetője.

Fotó: Buduczki Kata

Constantin von Boch megtekintette a teljes gyárat, az elmúlt időszakban már befejezett és a jelenlegi is zajló beruházásokat. A cégalapító leszármazottja a magyarországi látogatása során emellett még részt vett a Villeroy & Boch kereskedelmi partnerei és szakmai felhasználói számára a Párisi Udvarban rendezett születésnapi eseményen is, ahol bemutatta a márka múltját, illetve utalt a cégcsoport jövőbeni kihívásaira is.

Fotó: Buduczki Kata

Leírhatatlan élmény volt számomra, a Boch család 9. generációjának tagjaként, hogy a Villeroy & Boch 275. évfordulóját olyan helyszínen ünnepelhettük, ahol már több mint 100 éve jelen van a márkánk

– mondta Constantin von Boch a rendezvényt követően.