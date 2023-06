Vásárhely küzd a rágcsálókkal. Az enyhe tél sem kedvezett, a patkányok a jó időben gond nélkül szaporodtak.

Mint ismert, április 20-a körül került ki egy Szabadság téri lakos videója a világhálóra, amelyen patkányok szaladgáltak, közvetlenül a játszótér mellett. A téren mindenfelé hatalmas lyukakat lehetett látni, a patkányjáratokat. Az önkormányzat soron kívüli patkányirtást rendelt el, kérésükre az Alföldvíz Zrt. is egyidejű irtást végzett az ottani csatornahálózatban.

Kis Andrea, a városrész egyéni önkormányzati képviselője pedig vadászgörényes, vadászkutyás irtást finanszírozott a képviselői alapjából. Az önkormányzat kezelésébe tartozó lépcsőházakban az önkormányzat támogatásával nagyszabású lomtalanítást is végeztek. Úgy tűnt, hogy nyugvópontra került a patkánykérdés, de most megint látni a betegségterjesztő állatokat, nemcsak a Szabadság téren, de a Szent István téren is.

A Zayos Bukta nevű közösségi oldalon jelent meg egy videó, amelyen megtermett patkányok futkosnak a lámpafényben.

– Láttam én is a videót, de a Szabadság térről is kaptam újabb felvételeket, amelyeken ismét az látható, hogy visszatértek a patkányok – mondta lapunknak Kis Andrea, a terület képviselője. Hozzátette, amikor a vadászgörényes irtást végeztették, a szakember megjegyezte, a patkányok egy része valószínűleg csak kicsit arrébb költözött, mert a kémiai, illetve az állatos irtással megbolygatták az élőhelyüket. A zöldterület alatt hatalmas járatrendszer lehet. Most, hogy nyugalom van, ismét visszaköltözhettek.

Sok kis, süldőt is láttak a Szabadság tériek. Sajnos a patkány hihetetlenül szapora állat. Az újbóli veszélyhelyzetet jelzem az önkormányzat felé

– mondta Kis Andrea.