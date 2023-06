Kedden este 19 óra 26 perckor szokatlan figyelmeztető hangot adtak ki az erre alkalmas androidos okostelefonok Makón, és vélhetőleg a környéken is. Ezzel nagyjából egy időben, mint többen jelezték, megmozdultak a csillárok, összezördültek a vitrinben tartott tányérok, poharak, néhány háziállat pedig nyugtalanul viselkedett. A telefon földrengést jelzett, méghozzá 5-ös erősségűt, Makótól mintegy 80 kilométerre keletre. Az epicentrum a tájékoztató térkép szerint Romániában, Aradtól keletre volt észlelhető. Magyarország Csongrád-Csanád és Békés vármegyei, határhoz közeli, keleti területeit már a zóna peremén jelölték, így valószínűleg itt mindenütt csak enyhe rezgést lehetett tapasztalni.

A Facebook-oldalunk bejegyzése alatt a megosztás után záporozni kezdtek a hozzászólások. A legtöbben Szegedről jelezték, hogy érezték a földrengést. Volt, aki a Retek utcáról jelentkezett be, de a Kossuth Lajos sugárútról is érkezett hozzászólás. Csongrád-Csanád számos egyéb településéről is jelentkeztek a poszt alatt, így például Kiszomborról, Csongrádról, Szentesről és Hódmezővásárhelyről is jelentették olvasóink, hogy érezték a földmozgást.

Békésben is több helyen megmozdult a föld. Az elmúlt időszak romániai földrengései közül ez volt a legerősebb – írja a beol.hu.

19:26 perckor, első becslések szerint 5.0-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Aradtól kilométerre

– közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Mint fogalmaztak, obszervatóriumokba Békéscsabáról, Gyuláról, Kisdombegyházról érkeztek kérdőívek, de elképzelhető, hogy több településen is érezhették a határ közelében.

A maszol.ro arról írt, az 5-ös erősségű rengés epicentruma Aradtól 17 kilométerre volt, a rengés pedig 5-ös erősségű volt. Románia nyugati része mellett Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában is érződött. Mint fogalmaztak, az Országos Földtani Intézet tájékoztatás alapján a Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű volt a rengés, a Facebook-bejegyzés hozzászólásai alapján Aradon egyértelműen érezhető volt, hogy a térségben ez volt az eddigi legerősebb rengés. A mozgást érezték Temesváron, Nagyváradon, Zilahon, Déván és Petrozsényben is.