Ismét meghirdette a hódmezővásárhelyi önkormányzat a jogi irodavezetői pozíciót. A feladatra vállalkozó irányítja majd a jogi iroda munkáját. A jegyző és aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat is a jogi iroda vezetője látja el. Pályázni június 30-áig lehet. Az elbírálás határideje július 14., 16 óra. A pozíció július 17-től tölthető be. Mint korábban megírtuk, május 4-én nevezték ki jogi iroda új vezetőjét, Petrovics Györgyöt, akit, mivel a városnak akkor sem jegyzője, sem aljegyzője nem volt, jegyzői jogkörrel is felruházták. Petrovics György időközben az aljegyzői pozícióra is pályázott, amit el is nyert. A május végi közgyűlésen Márki-Zay Péter polgármester már úgy mutatta be, hogy Petrovics György a város új aljegyzője, a jogi iroda vezetése mellett.