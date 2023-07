Betonkeverő, égető és olvasztó kemence, flex, hatalmas üveglapok és üvegiszappal teli, súlyos diszperzites vödrök látványa fogadott, belépve Deák Zsuzsanna domaszéki műhelyébe. Nem kimondottan női munkaeszközök, de ahogy az üvegművész fogalmazott, sokáig kajakozott, így az erőnléttel nincs gondja.

Fotó: Török János

A szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában kezdte grafikai tanulmányait, majd a hajdani Szilánknál, a mai CE Glass üvegfeldolgozó vállalatnál helyezkedett el grafikusként. Az üvegművészetet az SZTE-n és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME-n) tanulta, ahol a mesterképzésen ösztöndíjasként lehetőséget kapott egy egészen újfajta üveg kikísérletezésére.

Fotó: Török János

Az egyetem második félévében üvegtéglákat csináltunk, akkor derült ki számomra, hogy ez milyen drága technológia. Visszamentem a CE Glasshoz megnézni, hogy az úgynevezett butább üvegeket esetleg tudnám-e dizájn célra hasznosítani. A művészek azért nevezik a hagyományos építészeti üvegeket butábbnak, mert nehezen olvaszthatók és kezelhetők. Elkezdtem utánajárni az újrahasznosításuknak. Persze az is motivált, hogy szerintem manapság már egy kreatív tervező dizájnernek kötelező a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vennie tervezésében

– mondta el lapunknak.

Azt látta, hogy a lakosság által szelektív kukákban leadható háztartási, öblös üvegeket zömmel külföldön hasznosítják újra, az építészeti üvegek azonban más összetételűek, a szennyezett üvegeket nem forgatják vissza a gyártásba. Rendszerint egyszerűen a föld alá kerülnek. Az úgynevezett üvegiszapot, amely a csiszolás során keletkező finom, szemcsés üvegpor, szintén nem tudták újrahasznosítani. Deák Zsuzsanna kísérleteinek fókuszába ez a két anyag került.

Fotó: Török János

A „buta üvegből” egy tonnányi törmeléket szerzett be, amelyből két év kísérletezés után mindössze egy apró halomnyi maradt. A végeredmény egy egészen új matéria lett, amely az építészeti üveg és a kerámia fúziójaként jött létre. Hogy mindez miért forradalmi? Mert Deák Zsuzsanna felfedezéséig a szakma úgy vélekedett, hogy az üveg és a kerámia nem társítható. Az új anyagból megalkotott egy sárga-türkiz-fekete újrahasznosított dekorüvegekkel díszített mozgófalat, amely a tavalyi 360 Design Budapest kiállításon hatalmas sikert aratott. De készített már asztallapot, kínálótálat, csempét is az új „Re-built Glass” matériából, most járólapként kísérletezik vele.

Fotó: Török János

Az üvegiszapot pedig egy bizonyos szemcseméretre őrölve, egy bizonyos hőfokon kezelve, sikerült kikísérleteznem egy új hőszigetelő anyagot

– számolt be második jelentős felfedezéséről. A veszprémi Pannon Egyetem Szilikátkutató Tanszéke a Zsuzsanna által kifejlesztett anyagokat bevizsgálta és a funkciójuk betöltésére alkalmasnak minősítette.