Tokaji Eszter tőlük kicsit távolabb, a tűző napon álldogált, a tér közepén próbálta adományozásra bírni az embereket. –

Úgy voltam vele, talán ha nem az árnyékban ácsorgok, több embert elérek

– magyarázta. Hozzátette, az SOS Gyermekfalunak gyűjt, tehát jó célért dolgozik a hőségben.

És szerencsére még így is van, aki megáll és adakozik

– tette hozzá.

Trópusi hőségben is kell a sapka

A diákmunkás melója tehát tegnap kemény volt, akadt azonban, aki még nála is embert próbálóbb körülmények között dolgozott. Ellátogattunk egy újszentiváni rózsatermesztőhöz, ezen szakmai képviselői ugyanis ebben a hőségben is fóliasátor alatt dolgoznak. Kipróbáltuk: ott eltöltve pár percet a hőségbe is megváltás volt kijönni. Délután 2 órakor 40 fokot mutatott a bejárat mellett elhelyezett hőmérő, bent még melegebb volt.

Fotó: Török János

A magas páratartalommal kombinálva ez pillanatok alatt kikészített bennünket. Szóráth József és felesége, Katalin napi 8-12 órát dolgozik 3600 négyzetméternyi fóliájuk alatt. Kemény fizikai munkát végeznek, naponta több mint 10 kilométert gyalogolnak, közben cipekednek. Ráadásul hosszú nadrágban, hogy a rózsaszárak ne karistolják véresre a lábukat.

Fotó: Török János

Ma fél 12-ig szedtem a rózsát. Hozzá vagyok szokva a meleghez, de már ziháltam, amikor kijöttem

– mondta Katalin, ő hogyan éli meg ezt az extrém meleget.

De amikor 5 vödröt teleszedünk, bejövünk. Felvesszük a sapkát és a nagykabátot és bevisszük a virágot a 2 fokos hűtőkamrába. Szóval nincs okunk panaszra, mi minden nap szaunázunk

– nevettek. A rózsázásban ráadásul nincs megállás: minden nap, sőt az ilyen nagy melegben van, hogy naponta kétszer kell szedni a virágot. Ők így üdülésről nem is álmodoznak, marad a munkás szauna.

Irodában kényelmesen átvészelhető

A csongrádi önkormányzatnál át lehet vészelni a hőséget, a szinte az összes iroda fel van szerelve légkondicionáló berendezéssel

– számolt be Gyovai Gáspár alpolgármester. Az ő irodájában és Bedő Tamás polgármesternél épp nincs ilyen eszköz, de azért, mint elmondta, elfogadható a hőmérséklet a városházán. Ott jártunkkor 26-27 fokot mutatott a hőmérő az egyik légkondi nélküli irodában.

A csongrádi városházán 26-27 fokot mértek a légkondicionáló nélküli irodában. Fotó: Majzik Attila

A városháza vastag falú, régi épület. A tájolásának köszönhetően nem éri a déli tűző nap az irodákat, illetve a környezet is fásított, az is sokat segít. Egy kis légkondis rásegítéssel elfogadható hőmérsékletet lehet biztosítani, bár az is igaz, nem fázunk

– közölte Gyovai Gáspár. A polgármesteri hivatal épületén belül külön ivókutakat nem állítottak fel, a dolgozók a teakonyhákban juthatnak hideg vízhez vagy szódához.

Az alpolgármester hozzátette, a városi cégeknél is odafigyelnek a nagy hőségben a dolgozókra: a kültéren végzett munkát javát igyekeznek a reggeli órákra szervezni és biztosítják a dolgozóknak a vízutánpótlást is.