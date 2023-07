Jó hír a bordányiaknak, hogy az idén a hagyományos egyházi ünnep mellett szokásossá vált kirakodóvásárt és forgatagot civil szervezeti együttműködésnek köszönhetően rendezik meg. Évek óta probléma, hogy a mutatványosok nem vállalták a településünkre való kitelepülést annak ellenére sem, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosított volna helyszíneket. A magyarázat mindig az volt, hogy a körülbelül fél napos kitelepülés nem éri meg a vállalkozóknak, mert magasak a közvetlen költségek, gondoljunk például az ideiglenes áramlekötésre.

Az egyházközség tájékoztatása szerint településünk és templomunk védőszentjének, Szent Istvánnak búcsúünnepét az augusztus 20-át követő vasárnapon, azaz idén augusztus 27-én tartják a településen. A korábban említett civil szervezeti program jóvoltából az idén a hagyományos búcsúi forgatag két naposra bővül egy rendezvénynek köszönhetően, így már szombat délutántól (augusztus 26.) fel lehet majd ülni a forgókra, amelyek még egész vasár-nap is várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Sőt vasárnap a szokásos kirakodás mellett központi szerepet kapnak hagyományőrző kézművesek is. A rendezvény helyszíne a Park tér lesz, a kirakodókat pedig a Petőfi utcán helyezik el.

Sokan megfeledkeznek róla, hogy a búcsú igazából templombúcsú és az a templom névadójának ünnepe. A hagyományok szerint a templombúcsú általában három napig tartott. A három nap mindegyikén volt tánc-alkalom, illetve bál, ami az évek folyamán napjainkra már csak egy napra redukálódott. Búcsú napján – az ebédet főző gazdasszonyok kivételével – általában a falu apraja-nagyja részt vett a délelőtt második felében tartott nagymisén. A helybéliek magukkal vitték a más faluból érkezett vendégeket is. Misére sétálva nézegették a falut, esetleg elidőztek a mutatványosok és árusok sokadalmában. A templom előtt hosszan beszélgettek a különböző falvakból jött ismerősök. Utána a hozzátartozókat megvendégelték. Az ebédet követően, kora délután litániát tartottak. Este az ünnep szinte mindig bállal zárult.

Az idén ezekhez a hagyományokhoz szeretnénk egy kicsit visszatérni. Az önkormányzat civil összefogással kapcsolódott be a szervezésbe, bár igazából az egyházi ünnepet, a misét követő búcsúi forgatagot nem kellene szervezni: jó esetben maguknak az árusoknak, mutatványosoknak az érdeke, hogy az összegyűlt embereknek árulják portékáikat. Ez Bordány esetében már több éve nem valósult meg. Vélhetően kevés volt a forgatagba kilátogató és a pénzt költő ember és ez miatt olyan helyszíneket választottak helyettünk, ahol jobban megérte kitelepülni. Reméljük így – hogy az esemény köré program is társul – többen kimozdulnak ott-honról, és a mise után elidőznek majd a vásárosok sátrai előtt, sok búcsúfiát vesznek és megforgóztatják a kicsiket-nagyokat a hatalmas játékokon. A három naposra tervezett program részleteiről hamarosan érkeznek majd az információk. Figyeljék a postaládákat, a hirdetőtáblákat és természetesen az online elérhetőségeiket is. Mindenkit arra biztatunk, hogy minél többen menjenek el a misére és azt követően vessék bele magukat a forgatagba. A búcsúsok és vásárosok bíznak abban, hogy a korábban jelzett igények valósak és tényleg sokan látogatnak majd ki a Park térre. Dodzsemezéssel, vásárlással támogassák a program sikerét!

Olvasható Bordány oldalán.