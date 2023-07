Algyő és Sándorfalva 2019-ben kötött testvértelepülési együttműködési megállapodást. Az erről szóló hivatalos dokumentumot a két település polgármestere Sándorfalva alapításának 140. évfordulóján írta alá. Az 1879-es tiszai nagy árvíz elöntötte Algyő területét is, ezért őrgróf Pallavicini Sándor saját telkeiből adományozott a lakosságnak a mai Sándorfalva területén, hogy újrakezdhessék életüket. Ebből adódóan a két település lakossága rokoni szálakkal is kötődik egymáshoz. A testvértelepülési megállapodás aláírása után leszögezték: kulturális és gazdasági téren is szeretnének együttműködni.

Ezt a megállapodást minden évben felülvizsgálják, ez most Algyőn a júniusi testületi ülésen történt meg. Füzesy István alpolgármester előterjesztésében emlékeztetett, bár a covidos időszakban nem voltak közös rendezvényeik, tavaly már ismét szerveztek programokat. Ezek közül kiemelte az Élet a Tiszán című rajzpályázatot, amelyet a két település közösen hirdetett meg, és amelyre 85 pályamunka érkezett. Egymás rendezvényein is lehetőség szerint részt vesznek, vezetői szinten konzultációkat is folytatnak, ezért Füzesy István a megállapodás változatlan tartalmú fenntartását javasolta, amelyet a képviselők elfogadtak.

Molnár Áron polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nádastó Szabadidőparkban és a Borbála Fürdőben kedvezmény illeti meg a másik település lakosait, ezért a közös rendezvények mellett a lakosság számára is vannak pozitív hozadékai a testvértelepülési együttműködésnek. Az algyőiek olcsóbban fürdőzhetnek Sándorfalván és fordítva.