A halőrök jelzése alapján a horgászok jelentős számban megsértik a HECSMSZ vizeire 2023-ban kiadott Egységes Horgászrend alábbi pontjait: a 15. pontban leírt szabályt, mely szerint horgászkészséget felcsalizott állapotban csak a területi jegy által feljogosított horgászkészségekre vonatkozó darabszámban lehet a vízparton tartani (vagyis 1 botos engedélynél a 2. bot már nem lehet felcsalizott állapotban még műcsalival, villantóval sem, ugyanez 2 botos engedélynél a 3. botra értendő).

a 22. pontban leírt szabályt, mely szerint a megtartott darabszám korlátozással védett halak, és az egyéb halak mért súlyát a horgász köteles a fogási naplójába egy tizedes pontossággal beírni egész számra végződés esetén is (vagyis nem 1 vagy 2 kg-ot kell beírni, hanem 1,0 és 2,0 kg a helyes beírás). Erre azért van szükség, hogy a kifogott halat a horgász később ne tudja kicserélni nagyobbra,

a 31. pontban leírt szabályt, mely szerint a megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nylon zacskóban, vagy szárazon tárolni.

„Utóbbi szabálynak a megsértését sokan nem veszik elég komolyan, pedig az elkövetőjével szemben a bíróság állatkínzás bűncselekménye miatt is eljárhat. A fentiek miatt halőreink többnyire figyelmeztetésben részesítették az elkövetőket, de felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy ismerjék meg a fenti szabályokat, és tartsák be azokat!” – írta a HECSMSZ halőri csoportjának vezetőjének.