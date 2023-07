Maroslele. A falu önkormányzata régóta lassítani szeretné a Rákóczi utcán áthaladó járművek sebességét, mert az autópálya közelsége miatt nagyon megnövekedett forgalma, a külföldi rendszámú autók néha 70-80 kilométer per órás sebességgel haladnak. Ez a szándék most végre célegyenesbe ért: augusztusban négy olyan jelzőberendezést telepítenek az utcában, amely az 50 kilométer per órás sebességhatárra hívja fel a figyelmet.