Szombaton 9 órától Tisza-parti Partyt rendeztek az algyői szabadstrandon, ahol ünnepélyesen átadták az új, szabványméretű strandkézilabda pályát. Az eseményen Molnár Áron polgármester elmondta, öröm számára, hogy a röplabda, a kajak-kenu és az úszás mellett még egy sportág megjelent a strandon, de mivel a pálya multifunkciós, így focira is használható.

Hozzátette, igyekeztek minél gazdaságosabban elvégezni a fejlesztést, éppen ezért azokat a kapukat helyezték ki, amelyek korábban a Borbála Fürdőben voltak, azonban ott már nem volt rájuk szükség. A polgármester reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy sokan használják majd az új pályát és népszerűsítik majd a szívéhez közel álló sportágat, a kézilabdát.

Fotó: Kiss Anna

A partyt egyébként már nyolcadik alkalommal szervezte meg az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület, amelynek elnöke, Füzesy István arról számolt be a Délmagyarországnak, hogy korábban mindig szeptember elején tartották meg az eseményt, most azonban az önkormányzati kérésének eleget téve a Szent Anna-napi búcsú kísérőrendezvényévé vált.

Hozzátette, egészen 14 órái tart a program, amelynek része a kézilabdamérkőzés, az erős ember verseny bajnoki fordulója Bartalos Tamás szervezésében, valamint a vízi sportokat is ki lehet próbálni. A gyermekeknek ingyenes ugrálóvárral és déli habparty-val kedveskednek. Mindemellett pedig a rendőrség is jelen van, az egyenruhások bemutatót is tartanak a nap során.