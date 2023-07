Biztosan sokan emlékeznek ara, hogy a múlt hónap végén egy 19 éves férfi veszett a tiszaszigeti bányatóba. A holttestét sokáig keresték, mire megtalálták. A tragédia ugyan nem a kijelölt szabadstrandon történt, hanem jóval a bójákkal kijelölt területen túl, a strandot mégis bezárták. Akkor ezt még a hatóságok kérték, később azonban a település polgármestere döntött úgy, hogy zárva tartja a strandot. Ferenczi Ferenc lapunknak azt mondta, hogy mindezt kegyeleti okokból tette, sőt, egy ideig saját magát is hibáztatta a történtekért.

Fotó: Török János

Hozzátette, úgy tervezték, ahogy korábban is: június 15-e és augusztus 31-e között lehetett volna fürdeni a bányatóban, természetesen csak a kijelölt helyen. A tragédia után azonban Ferenczi Ferenc azt gondolta, hogy idén már nem nyitnak ki. Viszont többen is megkeresték, hogy mégis csak szükség lenne a szabadstrandra. A tiszaszigetiek szeretik, és a vízminőség is jó szokott lenni. Ezért döntött most úgy a polgármester, hogy újranyitják a strandot, viszont kicsit változtatnak a működtetésén.

Fotó: Török János

A helyzet azért érdekes, mert egy kormányrendelet értelmében nem kötelező úszómester alkalmazása a tiszaszigeti strandon, viszont – érthető módon – senki sem szeretne több tragédiát. Csakhogy a fürdőzők őrzése pénzbe kerül, amiben viszont nem dúskál a település. Emiatt egy kicsit megvariálták a nyitvatartást.

Ha megkapják az engedélyeket, vagyis rendben lesz a vízminőség, akkor augusztus 1-től ismét kinyitják a strandot.

Ferenczi Ferenc azt is elmondta, hogy az önkormányzat jelenlegi helyzetében hétköznap reggel 9 és délután 4 óra között tudja megoldani, hogy valaki vigyázzon a fürdőzőkre, azon túl, és hétvégén viszont nem, vagyis augusztusban ebben az időszakban lesz csak nyitva a strand. A tervek szerint azonban a jövő évi költségvetésbe belekalkulálják a fürdőhely őrzését, ami így hétköznap is tovább lehet nyitva, és hétvégén is használhatják a strandolók.