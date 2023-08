Aláírta a szerződést a kivitelezővel Molnár Áron polgármester, így elkezdődhet a közvilágítás korszerűsítése Algyőn. A munkálatokat az MVM Lumen végzi el, a településvezető beszámolója szerint ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot. A cégnek összesen 240 napja van arra, hogy korszerűre cserélje a 354 darab nagynyomású nátrium lámpatestet, de az önkormányzat bízik abban, hogy hamarabb elkészül a beruházás.

Fotó: Karnok Csaba

Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is jeleztük, a rezsiszámla csökkentését szolgáló beruházásra 70 millió forintot különítettek el a költségvetésben a képviselő-testület döntése szerint. Ebbe belefért az MVM Lumen ajánlata, a társaság 62 millió forintból végzi el a lámpatestek cseréjét.

Molnár Áron lapunknak elmondta, háromszorosára emelkedtek a közvilágítással kapcsolatos kiadásik, ezért döntöttek úgy, hogy olcsóbb, gazdaságosabb világításra váltanak, még akkor is, ha most ez több tízmillió forintjukba kerül. Ez a kiadás 3 év alatt térül majd meg úgy, hogy jóval kevesebb rezsit kell fizetniük. A polgármester közölte, három ütemben korszerűsítik a nagyközségben a világítást, most a rendelkezésükre álló összegből a leggazdaságtalanabb lámpatesteket fejlesztik, de már tervezik a következő két ütemet.

Fotó: Karnok Csaba

Nem ez az első, hogy a rezsiszámla lefaragása érdekében tesznek Algyőn. Télen mintegy 30 millió forintos fű­téskorszerűsítést végeztek el a faluházban, ahol úgynevezett VRF „multi-split” rendszert alakítanak ki, amely hűtés mellett alkalmas gazdaságos fűtésre is. A beruházást az tette lehetővé, hogy az elmúlt években jól gazdálkodott a házat üzemeltető Gyevikult Nkft.

A cég ügyvezetője, Kovács László lapunknak korábban arról beszélt, hogy a ház működtetése 2021-ben havonta 400-500 ezer forintba, 2022-ben a rezsiárak emelkedése miatt azonban jóval többe került, de az új rendszer segítségével jelentős összeget tudnak majd megspórolni. Eközben nyáron szinte nulla forintból tudják megoldani a hűtést. A beruházáshoz további két fejlesztés is kapcsolódik majd: szeretnék megduplázni a nap­­elemek 15 kilowattos teljesítményét, valamint külső hőszigetelést kap az épület és a nyílászárókat is kicserélik.