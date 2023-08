Elkerekedett a szemünk, amikor megláttuk, hogy a "Szeged munka" nevű Facebook-csoportban egy olyan hirdetés jelent meg, amelyben gyakorlatilag embercsempészeket toboroznak. Ahogy a a cikkünkben szereplő képen is látható, egy M. A. nevű férfi keres olyan nőket és férfiakat, akik Szegedről Németországba vinnének utasokat. Ez önmagában nem is lenne probléma, sőt akár viccnek is hihetnénk, de nem az. A megadott telefonszám él, és a férfi az üzenetekre is válaszolt. Kiderült, hogy Mórahalomra kellene menni az emberekért, de hogy mennyit fizetne, odáig már nem jutottunk el, hiszen magának a számnak a felhívása, illetve a bármilyen kapcsolatteremtés a férfival már embercsempészés előkészületének minősül, amiért három év börtön járhat. Közben a – profilja szerint jordániai születésű, de most Törökországban élő férfi – feladott egy újabb hirdetést is. Ebben konkrét ajánlatokat tesz. Azt írta, hogy bármilyen nemzetiségű sofőrre szüksége van, és egy Magyarországról Németországba jutó fuvarért 700 eurót, egy Szlovákiából ugyancsak Németországba tartó útért pedig 300 eurót fizet. Ez azért lehet olcsóbb, mert Szlovákiából gyakorlatilag ellenőrzés nélkül lehet eljutni Németországi. Hozzátette, hogy az árak minden „átutalott személyre” vonatkoznak, vagyis utasonként fizet ennyi pénzt.

Közösségi oldalon is toborozzák az embercsempészeket. Fotó: Facebook

Mivel nyilvánvaló, hogy embercsempészeket keres, megkerestük a rendőrséget, hogy mit szólnak a hirdetéshez. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól azt a választ kaptuk, hogy, ha kollégáik bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését észlelik, a jogszabályoknak megfelelően eljárást indítanak. Vagyis akár a cikkünk után is elkezdhetnek nyomozni a hirdető után, ha azt feljelentésként értékelik.

Az embercsempészettel egyébként nem érdemes viccelni, komoly bűncselekménynek számít. Ahogy fentebb írtuk, már az előkészületét is bünteti a törvény. Vagyis, ha valaki válaszol, jelentkezik erre, vagy hasonló tartalmú hirdetésekre, komoly kockázatot vállal. Ráadásul valószínűleg csak „feláldoznák” a jelentkezőt, hogy elterelje a figyelmet azokról a nagyobb autókról, amelyekben sokkal több embert el tudnak fuvarozni, mint egy-egy személyautóban. Az embercsempészést egyébként alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.