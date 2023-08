Ismét különleges, a szarmatákkal kapcsolatos programra várják a látogatókat Bordányba, a Szarmata Régészeti Parkba. Augusztus 12-én, szombaton a Kifutón: a szarmaták című bemutatón vehetnek részt a látogatók, ami a fenntartható divat – szarmataviselet témaköréhez kapcsolódik. Ezen a napon is lesznek tárlatvezetések, a megszokott időben 11 és 14 órakor. Ez tematikus tárlatvezetést jelent, itt is a divaté lesz a főszerep. Kézműves foglalkozások is lesznek: szarmata szütyőt, gyöngykarkötőt, csüngőket, csomózott öveket lehet készíteni. Lesz rajzpályázat is gyermek és felnőtt kategóriában, a beérkező pályaműveket kiállítják a parkban.