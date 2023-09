A mártélyi tanösvényen hét állomást állítottak fel, ahol a szervezők az életmódváltásra hívták fel a figyelmet. Mindenhol az EVP-vel, vagy az egészséges élettel kapcsolatos kérdést kellett megválaszolniuk a résztvevőknek. Volt, ahol az EVP munkatársai a különböző szűrések jelentőségére hívták fel a figyelmet. A daganatos betegségek megelőzése kapcsán szóba került a mozgás és a táplálkozás szerepe is, amik az életmódváltás alapjai is. Játékos feladatokat is meg kellett oldani. Az akadálypálya teljesítése után a résztvevőket bohócműsor várta, majd három csapatot sorsoltak ki, akik a makói kalandparkba nyertek belépőt.