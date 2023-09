A József Attila Könyvtárban mutatták be a napokban a Marosvidék című kulturális folyóirat legfrissebb számát. A kiadványban több helyi, illetve környékbeli vonatkozású jubileumról írnak. Szó esik a 250 éves csanádpalotai templomról, de arról is, hogy 20 éve vette fel Dér István nevét a palotai iskola, valamint hogy 35 éve indult el Makón a honismereti mozgalom. A kereskedelmi iskola centenáriumáról is megemlékeznek.