Helyi közélet 14 órája

A Tálentummal tíz óvodája lett a városnak

Három új beruházás, fejlesztés is okot ad a szentesi református egyházközségben az ünneplésre. Az Országos Óvoda Program keretében épült meg a Tálentum Református Óvoda és mini bölcsőde, valamint a szentesi református egyházközség imaháza is kibővült, és pályázati pénzből felújították a nagytemplom orgonáját is.

Darók József Darók József

Az új óvodát az iskola és a gyülekezet közelébe hozták. Fotó: Darók József

Az eredetileg imaházként működő épületet alakították át, és új épületrészt is kapott, hogy minden funkciónak megfeleljen. A tágas, korszerű, több mint 1000 négyzetméteres épületkomplexumban három óvodai csoporttal 75 gyermeket fogadhatnak. Az óvoda mellett mini bölcsőde is működik az összesen 90 férőhelyes intézményben. Az új intézmény szeptember 1-jén már meg is nyitotta kapuit, avató ünnepségét pedig szeptember 23-án tartották.

A Tálentummal tíz óvodája lett a városnak – Galéria: Darók József

A szombaton tartott hálaadó istentiszteleten Fekete Károly, a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Református Egyházkerületének püspöke hirdetett igét a Református Nagytemplomban. Farkas Sándor országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese ünnepi gondolataiban a világban zajló keresztényüldözésről beszélt, szerinte éppen ezért nagyon fontos, hogy átadhatják ezt az óvodát. A református közösség erősödik vele, és azt kívánta, sok kisgyerek itt kapja meg az Istennel való első találkozás élményét. Szabó Zoltán Ferenc polgármester beszédében kiemelte, hogy mostantól büszkén mondhatja el: Szentesen 10 óvoda van. Megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a óvoda felépüléséhez, illetve az imaház és az orgona felújításához. A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 2018-ban indult el, a 35 milliárd forintos összköltségű fejlesztések eredményeképpen hazánkban 66 beruházás valósult meg, ebből Szentesre közel 450 milliós támogatás került –ismertette Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a felújított imaházban. Fehér Csaba, a szentesi gyülekezet lelkipásztora mutatta be a három projekt hátterét. Elsőként az imaház felújítása kezdődött el egy helyi, 20 millió forintos pályázatnak, és gyülekezeti adakozásnak köszönhetően. 2015-ben, amikor feleségemmel megérkeztünk a gyülekezetbe, már tíz éve használaton kívül, és egyúttal elkeserítően romos állapotban volt belülről az épület. Elődöm, Kovách Péter lelkész úr vezetésével teljesen új tetőfedést kapott az épület, és elkészültek az új, modern nyílászárók is, de egyébre akkor már nem futotta. Engem és a presbitériumunkat érte a megtiszteltetés, hogy folytathattuk a munkát, és belül be is fejezhettük azt – fogalmazott a lellkipásztor. Az épület teljes belső felújításon esett át. Iskolánk országosan elismert nevelési-oktatási sémáját szerettük volna kiterjeszteni a még óvodás korú gyermekek felé, segítve őket egyúttal az óvoda-iskola átmenet rögös útján is. 2018-ban mi is jelentkeztünk a kormány által finanszírozott, MRE Országos Óvodaprogram keretében kiírt pályázatra. A koncepció az volt, hogy az óvodát hozzuk az iskola és a gyülekezet közelébe, így esett a választás az imaház udvarára, ahol a három épület szépen egybe illeszkedve hirdeti majd, hogy hit és tudás mindig kéz a kézben jár – magyarázta Fehér Csaba. Templomi orgonájukról elmondta, a hangszer Angster József és fia pécsi orgonaépítő mesterek munkája, és egyedülálló az országban azért is, mert mindeddig semmit sem változtattak a mechanikáján. Egy 2022-es, 3 millió forintos pályázatnak, illetve egy magánadománynak köszönhetően tudták felújítani Sipos István orgonajavító mester lelkiismeretes munkája nyomán. Az ünnepségen bemutatkoztak az óvoda és bölcsőde munkatársai. Fekete Károly püspök ünnepélyesen megáldotta az épületegyüttest.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!