A község önkormányzata a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel konzorciumban a 255,19 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP Plusz projekt keretében.

Az összegből az önkormányzat a meglévő szolgáltatóházat szeretné átalakítani, hogy a jelenlegi funkciója helyett egy több rendeltetési egységből álló épületet hozzon létre.

Ennek részeként az utcafronton és az udvar felől négy üzlethelyiséget alakítanak majd ki, az azokhoz tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, udvarra nyíló hátsó ajtókkal együtt.

Drimba Tibor polgármester közölte, a fejlesztés során az épület tetőtől talpig átalakul: teljesen elbontják a meglévő harangtorony faszerkezetét is a meglévő ácsolt tetőszerkezettel együtt, emellett az épületen kívül-belül található vakolatokat is lebontják, a burkolatokat pedig kívül-belül felvésik. Az épület teljes kontúrjában – beleértve a közbenső falakat is – utólagos falvízszigetelést végeznek, nyílásokat falaznak be, illetve új nyílásokat váltanak ki, de új közbenső válaszfalak építése is része a projektnek.

Annak érdekében, hogy terhelhetővé váljon a tetőszerkezet, födémkoszorú kerül az épületre.

Energetikai szempontból is megújul az épület, a külső homlokzatot hőszigetelik, valamint megújuló energiaforrás használatát is tervezik, napelemet szerelnek majd a szolgáltatóházra. Ez utóbbi kulcsfontosságú a hosszú távú klímaváltozás-mérséklési erőfeszítések szempontjából. A projekt keretében megvalósul a részleges akadálymentesítés.

Maroslele egy erősödő település. A négy üzletre már van jelentkező, ez is mutatja község erejét

– emelte ki a projekttel kapcsolatban Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

A projekt eredményeképpen egy úgynevezett településkapu kialakítása is történik: a Rákóczi utca áthaladó forgalmának csillapítása érdekében napelemmel működő forgalomcsillapító berendezéseket telepítenek, a közlekedésbiztonsági fejlesztés elsődleges célja, hogy a település főutcáján ösztönözzék a gépjárművel közlekedőket a sebességhatárok betartására.

Fotó: Kormos Tamás

A szolgáltatóház átalakítása várhatóan 2025 végére fejeződik be.