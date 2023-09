Több olyan kormánydöntés is megjelent a legfrissebb Magyar Közlönyben, amely Szeged és térségének fejlesztéséről rendelkezik. A kormány arról határozott, hogy kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterületeken ipari terület bővítését, valamint megvalósítandó beruházásokat is. Ez jócskán leegyszerűsíti és gyorsítja a projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági teendőket. A város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat módosításáról is megjelent egy határozat. Ebben összességében közel háromszáz külön helyrajzi számú földrészletet szerepeltetnek mint beruházási célterületet, amik az új, 300 hektáros ipari park részei lesznek.